وزير الخارجية الإيراني يتوقع رفع العقوبات عن بلاده اليوم

وزير الخارجية الإيراني

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن العقوبات الدولية المفروضة على إيران سترفع اليوم السبت حينما تصدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرها النهائي بشأن برنامج إيران النووي المتنازع عليه.



وكان ظريف قد وصل إلى فيينا في وقت سابق اليوم حيث من المتوقع أن تصدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا تؤكد فيه إتمام إيران لالتزاماتها في إطار اتفاق أبرم العام الماضي. وهو ما سيؤدي إلى "يوم التنفيذ" ورفع العقوبات.



ونسبت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء لظريف قوله اليوم.. مع إصدار تقرير مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سينفذ الاتفاق النووي.. بعدها سيصدر بيان مشترك للإعلان عن بدء الاتفاق."



وإذا ما صدر التقرير فسيكون ذلك مؤشرا على استكمال الاتفاق النووي المبرم في 14 يوليو تموز 2015.

وينص الاتفاق على أن توافق إيران على تقليص برنامجها النووي مقابل رفع بعض العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة. وهو ما سيسمح لمليارات الدولارات الخاصة بالاستثمارات بدخول البلاد.