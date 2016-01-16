واشنطن تحذر من السفر لـ14 دولة بسبب فيروس"زيكا"

أصدر مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة تحذيرا من السفر إلى 14 دولة ومنطقة في منطقة الكاريبي وأمريكا اللاتينية حيث تمثل الإصابة بفيروس زيكا -الذي ينقله البعوض- خطرا.

وخصت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بالتحذير النساء الحوامل بعدم السفر إلى هذه المناطق حيث يسبب زيكا عيوبا خلقية خطيرة للمواليد.

ووفقا لرويترز فإن التحذير يسري على كل من البرازيل وكولومبيا والسلفادور وجيانا الفرنسية وجواتيمالا وهايتي وهندوراس ومارتينيك والمكسيك وبنما وباراجواي وسورينام وفنزويلا وبويرتوريكو.