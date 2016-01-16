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ميركل: طريق تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ما زال طويلا

16/1/2016

رئيس الوزراء التركي والمستشارة الألمانية – رويترز

ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا  ميركل أن طريق تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لا يزال طويلا  للغاية، وقالت ميركل اليوم السبت في رسالتها الأسبوعية المتلفزة على الإنترنت:  "لا يزال هناك طريق طويل للغاية يتعين سيره".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي تعهد لتركيا في تشرين أول/أكتوبر الماضي  بدعمها بثلاثة مليارات يورو في تغطية نفقات اللاجئين السوريين، بالإضافة  إلى تسهيل منح التأشيرات للأتراك لدخول الاتحاد، وفتح فصل جديد من  مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد.

وقالت ميركل إنه من مصلحة أوروبا أيضا أن تسير أحوال اللاجئين في تركيا  على نحو جيد "حتى لا يرون سببا للفرار من تركيا"، موضحة ضرورة دعم "هذا  الإسهام المهم" بمساعي التوصل إلى هدنة في سورية.

وأكدت ميركل أن المشاورات الحكومية الأولى بين تركيا وألمانيا، والتي  ستعقد في برلين الأسبوع المقبل، ليس لها علاقة بالهجوم الإرهابي الذي  وقع في إسطنبول يوم الثلاثاء الماضي، موضحة أن هذه المشاورات كان مخطط  إجراؤها منذ فترة طويلة، وقالت: "لا ينبغي أن ندع الإرهابيين يغيرون  جدول أعمالنا".

يذكر أن انتحاريا فجر نفسه وسط فوج سياحي ألماني في إسطنبول يوم  الثلاثاء الماضي، ما أسفر عن مقتل عشرة ألمان.

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