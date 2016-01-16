البث الحي
منوعات

موراي يتخلى عن بطولة استراليا المفتوحة من أجل زوجته

16/1/2016

البريطاني آندي موراي

قال البريطاني آندي موراي المصنف الثاني عالميا إنه سيتخلى عن المنافسة في بطولة استراليا المفتوحة إذا ما فاجأت آلام الوضع زوجته الحامل في طفلهما الأول مبكرا.

وأضاف موراي خلال إجابته على سؤال للصحفيين اليوم السبت " بالنسبة لي طفلي هو الأهم وزوجتي أهم عندي من مباراة في التنس."

ومن المقرر إقامة المباراة النهائية لفردي الرجال في أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي في ملبورن بارك في 31 يناير الجاري في حين يتوقع أن تضع زوجة موراي كيم طفلهما في منتصف فبراير المقبل.

وسيسمح الموعد له بالعودة لبريطانيا في موعد الولادة بعد انتهاء البطولة.

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

رايتس ووتش تدين إغلاق فرنسا لجمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين.. ومفكر مغربي: مشروع ماكرون في أزمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)