موراي يتخلى عن بطولة استراليا المفتوحة من أجل زوجته

البريطاني آندي موراي

قال البريطاني آندي موراي المصنف الثاني عالميا إنه سيتخلى عن المنافسة في بطولة استراليا المفتوحة إذا ما فاجأت آلام الوضع زوجته الحامل في طفلهما الأول مبكرا.

وأضاف موراي خلال إجابته على سؤال للصحفيين اليوم السبت " بالنسبة لي طفلي هو الأهم وزوجتي أهم عندي من مباراة في التنس."

ومن المقرر إقامة المباراة النهائية لفردي الرجال في أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي في ملبورن بارك في 31 يناير الجاري في حين يتوقع أن تضع زوجة موراي كيم طفلهما في منتصف فبراير المقبل.

وسيسمح الموعد له بالعودة لبريطانيا في موعد الولادة بعد انتهاء البطولة.