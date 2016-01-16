مهرجان المسرح العربي يختتم بالكويت اليوم

عروض مسرحة "لاتقصص رؤياك" لقيت إقبالا لافتا

يختتم مهرجان المسرح العربي دورته الثامنة اليوم الأحد في الكويت, بعد أن نجح في تقديم أكثر من 15 مسرحية منها ثمانية تتنافس على جائزة سلطان بن القاسمي, وسط حضور شمل أكثر من 400 شخصية ثقافية، وعدد من الفرق المسرحية العربية والعروض وورش العمل والندوات الفكرية.

وتشهد النسخة الثامنة من المهرجان تكريم 20 فناناً وفنانة من الرواد المؤثرين في المسرح الكويتي، من بينهم عبدالحسين عبدالرضا، وسعد الفرج، وإبراهيم الصلال، وجاسم النبهان، وحياة الفهد، وخالد العبيد، وسعاد عبدالله، ومريم الصالح.

وقد بلغت التصفية النهائية 133 عرضا من 20 دولة منها 18 دولة عربية وعرضان من عروض مهاجر المسرح العربي.

وقبيل الاختتام, قدمت فرقة مسرح الشارقة الوطني على مسرح عبدالحسين عبدالرضا في الكويت، مسرحية "لا تقصص رؤياك", وهي من الأعمال الإماراتية المنافسة على جائزة أفضل عرض مسرحي عربي. ولقي العرض الإماراتي حضوراً كبيراً من جمهور وعشاق المسرح.

كما شهد مسرح التحرير في منطقة كيفان عرض مسرحية "عطيل" الجزائرية، وهي مسرحية خارج المنافسة، في حين شهد مسرح الدسمة في منطقة الدسمة عرض مسرحية "صدى الصمت" الكويتية المنافسة على الجائزة.

وقال الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبدالله إن الكويت تحولت إلى عاصمة حقيقية للمسرح العربي خلال أيام العرض الذي تشهد التنافس بين الفرق المسرحية على جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، إضافة إلى كم التكريمات والندوات والأنشطة والفعاليات.

من جانبه، قال الفنان الفلسطيني ـ السوري، زيناتي قدسية، في كلمة المسرحيين العرب "لم يعد أمامنا خيارات، ولا نملك رفاهية الوقت", وخاطب زملاءه "صنّاع الجمال في زمن يُصرُّ فيه المتهافتون على إنتاج القبح".