مقتل 27 شخصا في هجوم لتنظيم القاعدة في بوركينا فاسو

المسلحون اقتحموا أحد المطاعم واحتجزوا عددا من الرهائن (أسوشيتد برس)

قتل 27شخصا في هجوم نفذه مسلحون موالون لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي على مطعم وفندق في مدينة واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو، وأصيب عدد من الأشخاص، والكثير منهم في حالة حرجة، وفقا لما ذكره مصدر طبي.

وفتح رجال مدججون بالسلاح النار في مطعم شعبي في مدينة واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو ثم احتجزوا رهائن في فندق يرتاده غربيون مساء الجمعة.

وهز دوي إطلاق نار وانفجارات المركز التجاري في العاصمة واجادوجو مساء الجمعة، وفتح المهاجمون النار أولا في مطعم كابوتشينو قبل دخول فندق "سبلينديد" القريب واحتجاز عدد غير معروف من الأشخاص كرهائن.

وتبادل المسلحون إطلاق النار مع قوات الأمن، كما تم حرق سيارات خارج الفندق.

وتم إغلاق المنطقة المحيطة بالفندق وفرض حظر التجول حتى الساعة السادسة من صباح اليوم.

وطلبت فرنسا دعما فوريا من الجيش الأمريكي، وفقا لوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)، وهناك عنصر واحد على الأقل من الجيش الأمريكي يقدم المشورة والمساعدة للقوات الفرنسية في الفندق.

وأعلنت كتيبة "المرابطون" التي يقودها الجزائري مختار بلمختار مسؤوليتها عن الهجوم، وقال متحدث باسم الكتيبة -في اتصال هاتفي مع (الجزيرة نت) إن من سماهم المجاهدين في الكتيبة التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، اقتحموا مطعما بفندق سبلانديد واحتجزوا عددا من الرهائن، وتعهّد المتحدث بإصدار بيان تفصيلي في وقت لاحق.

وياتي اعتداء الأمس بعد أقل من شهرين من اعتداء على فندق "راديسون بلو" في مالي أسفر عن سقوط 20 قتيلا بينهم 14 أجنبيا في حيث احتجز مسلحون لعدة ساعات نحو 150 نزيلا وعاملا في الفندق قبل تدخل القوات المالية مدعومة من القوات الخاصة الفرنسية والأمريكية ومن مهمة الأمم المتحدة، وقتل مهاجمان.

كما يأتي هذا الهجوم بعد أسابيع فقط من تولي الرئيس روش كابوري (58 عاما) رئاسة البلاد بعد فوزه في شهر تشرين ثان/نوفمبر في أول انتخابات حرة في البلاد منذ 50 عاما.