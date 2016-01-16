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مسئول كردي يستبعد تحرير الموصل من "تنظيم الدولة " في 2016

16/1/2016

 

قباد الطالباني نائب رئيس وزراء إقليم كردستان

استبعد قباد الطالباني نائب رئيس الوزراء في إقليم كردستان العراق شن أي هجوم كبير على تنظيم الدولة هذا العام لتحرير مدينة الموصل من قبضة التنظيم .

وقال الطالباني في تصريحات لوكالة رويترز  إنه من غير المرجح أن يشن العراق هجوما لاستعادة مدينة الموصل الشمالية من قبضة تنظيم الدولة مضيفا أنه يشك في أن القوات المسلحة العراقية ستكون مستعدة لتنفيذ عملية لطرد المسلحين الإسلاميين من عاصمتهم الفعلية في العراق قبل عام 2017.

 وأشار ألى أنه لا يعتقد أن القوات المسلحة العراقية مستعدة لهذا الأمر كما أنه لا يعتقد  أن التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الذي تقوده الولايات المتحدة لديه الاستعداد في وقت محدد لشن هجوم هذا العام.

ونوه  الطالباني إلى استعداد أكراد البشمركة للقيام بدورهم في تحرير الموصل قائلا  "نحن مستعدون للقيام بدورنا في أي هجوم لتحرير الموصل ولكني أعتقد أنه من الظلم توقع أن نقوم بنصيب الأسد" مضيفا أنه من السابق لأوانه توقع طبيعة الدور الذي ستلعبه قوات البشمركة"

 

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