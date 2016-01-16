مسؤول سوري : لا يوجد من يهتم بأمور شعبنا أكثر من " بشار"

بشار الاسد -أرشيف

بعد كل المذابح والمجازر الدموية التي ارتكبها النظام السوري بحق أبناء شعبه والتي راح ضحيتها مئات الآلاف من الأبرياء ،تحدث منذر منذر نائب سفير النظام السوري بمجلس الأمن بلغة تبدو إنسانية قائلا " لا يوجد من يهتم بأمور الشعب السوري أكثر من حكومة الرئيس بشار".

جاءت تصريحات الدبلوماسي السوري ردا على اتهامات الأمم المتحدة للأطراف المتصارعة في سوريا منذ 5 سنوات بارتكاب جرائم حرب وتجوع المدنيين .

وأضاف نائب السفير السوري أنه لا يمكن لأحد ولا يمكن لأي دولة أن تدعي الاهتمام بالشعب السوري أكثر من الحكومة السورية ولاسيما عندما يتعلق الأمر بتقديم المساعدة لمناطق خاضعة لسيطرة جماعات إرهابية مسلحة على حد وصفه.

وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد اجتماعا لبحث حصار نحو 400 ألف نسمة في سوريا.

وتقول الأمم المتحدة إن نصفهم في مناطق يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية ونحو 180 ألف نسمة في مناطق حكومية ونحو 12 ألف نسمة في مناطق تسيطر عليها جماعات معارضة مسلحة.

وهذا ثاني اجتماع يعقده مجلس الأمن الدولي بشأن هذه القضية خلال الأيام الأخيرة بعد ظهور صور لمدنيين يتضورون جوعا في بلدة مضايا التي تحاصرها قوات مؤيدة للحكومة السورية وميلشيات تابعة لحزب الله ، وقالت منظمة أطباء بلا حدود الدولية إنها تأكدت من وفاة 35 شخصا نتيجة الجوع في مضايا.

ووصلت مساعدات إلى مضايا يوم الاثنين لأول مرة منذ أشهر ووصف مسؤول بالأمم المتحدة مشاهدة سكان يعانون من سوء التغذية بعضهم لا يعدو عن كونه هيكلا عظميا ويتحرك بالكاد. وأكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) يوم الجمعة وجود حالات سوء تغذية حادة بين الأطفال في البلدة.

وقال كيونغ وا كانغ نائب كبير مسؤولي الأمم المتحدة للإغاثة لمجلس الأمن إن "المسؤولية الأساسية عن هذه المعاناة تقع على الطرف الذي يفرض حصارا.

وكان محققون دوليون قد أكدوا قبل اسبوع أنهم يجمعون أدلة ارتكاب جرائم حرب من بلدة مضايا وأنهم تواصلوا مع سكان البلدة وثبت لهم أن جريمة حصار مضايا التي أدت إلي مقتل العشرات جوعا يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان .