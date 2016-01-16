لمدة يوم .. زوجة الأمير وليام رئيسة تحرير صحيفة

الأميرة كيت دوقة كمبردج

قال مكتب الأميرة كيت دوقة كمبردج وزوجة الأمير وليام إنها ستتولى رئاسة تحرير صحيفة (ذا هافينجتون بوست يو.كيه) الإلكترونية لمدة يوم في فبراير شباط للمساعدة في زيادة الوعي بقضايا الصحة النفسية للأطفال.

وستدعو الأميرة فريقا من الصحيفة إلى قصر كنسينجتون في منتصف فبراير شباط وستستغل المنصب لإلقاء الضوء على جهود المعلمين وأولياء الأمور والباحثين والمتخصصين في مجال الصحة النفسية.

وقال قصر كنسينجتون في بيان "اتخذت دوقة كمبردج من الصحة النفسية للأطفال محورا لعملها في السنوات القليلة الماضية، إنها سعيدة لأن هافينجتون بوست ستساعد في إلقاء الضوء على هذه القضية المهمة.

"ستختار الدوقة مساهمات عدد من الشخصيات البارزة في قطاع الصحة النفسية وكذلك من شبان وأولياء أمور ومعلمين."

وقال ستيفن هال رئيس تحرير موقع (ذا هافينجتون بوست يو.كيه) "نشعر بسعادة غامرة لأن دوقة كمبردج ستنضم إلى فريق هافينجتون بوست يو كيه لمدة يوم وتتولى منصب رئيس التحرير."

وكيت ليست الأولى في أسرتها التي تعمل في الصحافة فشقيقتها بيبا كانت تكتب المقالات لمجلة (فانيتي فير) لكن صحيفة ديلي تليجراف أوقفت نشر عمودها الصحفي بعدما أشارت وسائل إعلام إلى ردود فعل سلبية للقراء.

