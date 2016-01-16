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قوات بوركينا فاسو تستعيد فندقا هاجمه مسلحون ومقتل العشرات

16/1/2016

تمكنت قوات الأمن في بوركينا فاسو من استعادة فندق في العاصمة واجادوجو اليوم السبت بعدما سيطر عليه في وقت سابق مقاتلون من تنظيم القاعدة مما أسفر عن مقتل نحو 23 شخصا من 18 دولة على الأقل في تصعيد كبير من جانب التنظيم في غرب أفريقيا.
 
وقبل وقوع الهجوم الذي بدأ يوم الجمعة كانت بوركينا فاسو -حليف الغرب في حربه ضد الجماعات المسلحة – بمنأى عن ذلك النوع من الهجمات التي تعرضت لها جيرانها.
  
ويمثل هجوم واجادوجو الذي أعلن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي مسؤوليته عنه توسيعا في نطاق عمليات المسلحين الإسلاميين الذين يقيمون تحالفات جديدة ويعززون أنشطتهم بالتناغم مع نمو تنظيم الدولة الإسلامية في الشرق الأوسط.

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