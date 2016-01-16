قوات بوركينا فاسو تستعيد فندقا هاجمه مسلحون ومقتل العشرات

تمكنت قوات الأمن في بوركينا فاسو من استعادة فندق في العاصمة واجادوجو اليوم السبت بعدما سيطر عليه في وقت سابق مقاتلون من تنظيم القاعدة مما أسفر عن مقتل نحو 23 شخصا من 18 دولة على الأقل في تصعيد كبير من جانب التنظيم في غرب أفريقيا.



وقبل وقوع الهجوم الذي بدأ يوم الجمعة كانت بوركينا فاسو -حليف الغرب في حربه ضد الجماعات المسلحة – بمنأى عن ذلك النوع من الهجمات التي تعرضت لها جيرانها.



ويمثل هجوم واجادوجو الذي أعلن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي مسؤوليته عنه توسيعا في نطاق عمليات المسلحين الإسلاميين الذين يقيمون تحالفات جديدة ويعززون أنشطتهم بالتناغم مع نمو تنظيم الدولة الإسلامية في الشرق الأوسط.