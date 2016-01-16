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شاهد: واشنطن تبث فيديو لغارة جوية على بنك في الموصل

16/1/2016

بثت وزارة الدفاع الأمريكية أمس الجمعة تسجيل فيديو يظهر ما بدا أنه دمار ألحقته غارة جوية ببنك في الموصل أحد معاقل تنظيم الدولة في شمال العراق.

وقال تحالف تقوده الولايات المتحدة إن الغارة كانت تهدف إلى تعطيل الأنشطة المالية للتنظيم ، واستهداف الأنشطة المالية لتنظيم الدولة عنصر رئيس في استراتيجية التحالف لهزيمته.

 وقال وزير المالية العراقي العام الماضي إن "المتشددين"  نهبوا نحو نصف مليار دولار من بنوك في الموصل ومدن أخرى في الشمال مثل كركوك وبيجي بعد اجتياح التنظيم لشمال البلاد عبر الحدود السورية عام 2014.

وقال متحدث عسكري في 11 يناير إن طائرة أمريكية قصفت موقعا لتوزيع النقود تابعا لتنظيم الدولة الإسلامية من أجل لتمويل أنشطة "إرهابية".
 
ونقلت قناة سي.ان.ان التلفزيونية الأمريكية عن مصادر دفاعية أمريكية لم توضح هويتها قولها إن المبنى دمر بقنبلتين تزن كل واحدة ألفي رطل.

 ولم يذكر المسؤولون بالتحديد حجم الأموال التي كانت في البنك أو نوع العملة لكن سي.ان.ان نقلت عن أحدهم قوله إنها ”بالملايين".
 

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