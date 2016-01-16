شاهد..سيتي يكتسح "بالاس" وتوتنهام يستعيد توازنه بالبريميرليج

صعد مانشستر سيتي إلى الصدارة اليوم السبت متقدما مؤقتا بفارق الأهداف عن أرسنال، بعدما سحق ضيفه كريستال بالاس 4- صفر، ضمن مباريات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

افتتح التسجيل للسيتي " فابيان ديلف" في الدقيقة 22، ليضيف بعدها النجم الأرجنتيني" سرجيو أجويرو" الهدف الثاني بحلول الدقيقة 41 من عمر الشول الأول.

وفي الشوط الثاني عاد أجويرو من جديد ليسجل الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 68، ليصنع بعدها الهدف الرابع للإسباني ديفيد سيلفا قبل ست دقائق فقط من نهاية اللقاء.

وفي سياق متصل قلص توتنهام هوتسبير صاحب المركز الرابع الفارق مع الصدارة إلى أربع نقاط بعد فوزه 4-1 على ضيفه سندرلاند.

تقدم سندرلاند عبر لاعبه الهولندي "باتريك فان انهولت" في الدقيقة (40) من الشوط الأول ، لكن توتنهام استعاد زمام المبادرة بسرعة فأدرك التعادل بعد دقيقتين فقط بواسطة الدنماركي كريستيان اريكسن، ليضيف ثلاثة أهداف في الشوط الثاني عن طريق كل من البلجيكي موسى ديمبيليه في الدقيقة (60) واريكسن مجدداً (67) وهاري كاين (79) عبر ركلة جزاء.

من جهة أخرى تعثر وست هام يونايتد صاحب المركز الخامس تعثر بهزيمته 2-1 على ملعب نيوكسل يونايتد .

وفاز ساوثهامبتون على ويست بروميتش ألبيون 3 / صفر، وبورنموث على ضيفه نوريتش سيتي بالنتيجة ذاتها، بينما تواصلت النتائج السيئة لتشلسي حامل اللقب إذ افلت من الخسارة وخرج متعادلا بعصوبة بالغة مع ضيفه ايفرتون 3-3.