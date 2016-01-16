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شاهد .. حرس السواحل الأمريكي يبحث عن ناجين بعد تحطم مروحيتين

16/1/2016

قالت رئيسة حرس السواحل" سارة مورز" إن حرس السواحل يبحث عن مروحيتين عسكريتين كان على متنهما 12 عسكريا بالقرب من سواحل جزيرة أواهو  بولاية هاواي الأمريكية.

وصرحت  المتحدثة الأمريكية في  وقت سابق إنه تم إبلاغ حرس السواحل في تمام الساعة 9:38 بتوقيت جرينتش، بتصادم مروحيتين تابعتين لقوات المارينز، وتحمل كل منهما 6 من أفراد الطاقم، مضيفة " إن حطام الطائرتين شوهد في المحيط، لكن من غير الواضح ما الذي حصل".

وكان مسؤولون في خفر السواحل الأمريكية  أعلنوا أمس  الجمعة أن 12 شخصاً فقدوا جراء حادث تصادم وقع بين مروحيتين عسكريتين أمريكيتين  بالقرب من سواحل جزيرة أواهو في ولاية هاواي الأمريكية.

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