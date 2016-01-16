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شاهد.. ثنائية"جاميرو" تصعد بإشبيلية خامسا بالدوري الإسباني

16/1/2016

حقق فريق إشبيلية فوزا صعبا على ضيفه مالقا (2-1) في اللقاء الذي جمعهما  اليوم السبت في إطار منافسات المرحلة الـ 20 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

يعود الفضل في فوز فريق إشبيلية لمهاجمه الفرنسي كيفن جاميرو الذي أحرز هدفيه خلال دقيقتين (40 و 42)، بينما سجل المهاجم البرازيلي شارليز دياز هدف مالقا الوحيد في الدقيقة الـ 72 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان".

بهذه النتيجة رفع إشبيلية رصيده إلى 32 نقطة،  ليحتل بها المركز الخامس إلى ، بانتظار نتائج المباريات الأخرى ضمن هذه المرحلة، في حين توقف رصيد مالقا عند 24 نقطة في المركز العاشر في جدول ترتيب الليغا.

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