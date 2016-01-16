شاهد: تفجير مصنع ألعاب نارية وسط الصين

تناولت فقرة "أهم الصور" على شاشة الجزيرة مباشر فيديوهات لأحداث هامة حول العالم، أبرزها مقتل 10 أشخاص وإصابة 7 آخرين بجروح جراء انفجار مصنع للألعاب النارية وسط الصين.

كما تناولت صورا لحادثة مصرع 14 راكبا وإصابة 27 آخرين في انقلاب حافلة بـ" ناغانو" باليابان، ومقتل 5 أتراك وإصابة 39 آخرين في انفجار سيارة مفخخة واشتباكات عند مركز للشرطة في مدينة ديار بكر في تركيا.

كما عرضت صورا لتسرب للغازات السامة أدى إلى إصابة 40 شخصا في مدينة جواروجا بالبرازيل، وتفريق الشرطة الهندية لمحتجين على مقتل طالب جامعي في مدينة سرينغار في كشمير.