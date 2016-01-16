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شاهد :تظاهرات لمحتجين بنيبال ضد الحدود الجديدة مع الهند

16/1/2016

نظم أعضاء الجبهة الديمقراطية بنيبال  – تحالف من أربعة أطراف إقليمية من جنوب نيبال – تظاهرة و هم يحملون لافتات وهراوات منددة بالدستور الجديد  ورددوا هتافات ضد الحكومة.

و يرجع سبب التظاهر للاحتجاج على وضعية المعابر الحدودية مع الهند التي وضعتها الحكومة و التي تمزق مجتمعهم و أسرهم و طالبوا  بحقوق متساوية بعد رفض خطة الحكومة التي قالوا أنها لا تلبي دعوتهم لإعادة رسم الحدود الداخلية أو تقديم التمثيل الوطني الملائم لهم .

 

وكان قتل نحو 50 شخصا في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة وإضرام النار من قبل المتظاهرين الذين يطالبون بكامل منطقة السهول الجنوبية، التي تعتبر سلة الخبز ومحور الأعمال في نيبال، و يقولون أنه  لا يمكن تقسيمها  إلى أكثر من ولايتين كما تنص خطة الحكومة.

وكانت الحكومة قد قالت الشهر الماضي انها كلفت لجنة لتسوية الحدود الداخلية للمحافظات الاتحادية على أساس توافق سياسي في غضون ثلاثة أشهر.

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