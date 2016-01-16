البث الحي
منوعات

شاهد : الجيش التركي يقول إنه قتل 19 مسلحا كرديا

16/1/2016

قال الجيش التركي في بيان على موقعه على الإنترنت أمس الجمعة إن قوات الأمن قتلت 19 مسلحا كرديا في جنوب شرق تركيا الذي يغلب عليه الأكراد يوم الخميس "14 يناير " .
 
وقال البيان إن 12 مسلحا كرديا قتلوا في بلدة الجزيرة بجنوب شرق البلاد وخمسة قتلوا في بلدة سيلوبي واثنين قتلا في سور في ديار بكر.
 
 وتصاعدت أعمال العنف في تركيا خاصة في جنوب شرق البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية منذ انهيار وقف لإطلاق النار مدته عامان في يوليو الماضي بين الدولة ومقاتلي حزب العمال الكردستاني الذين يقاتلون منذ ثلاثة عقود من أجل حكم ذاتي للأكراد.

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

رايتس ووتش تدين إغلاق فرنسا لجمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين.. ومفكر مغربي: مشروع ماكرون في أزمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)