شاهد : الجيش التركي يقول إنه قتل 19 مسلحا كرديا

قال الجيش التركي في بيان على موقعه على الإنترنت أمس الجمعة إن قوات الأمن قتلت 19 مسلحا كرديا في جنوب شرق تركيا الذي يغلب عليه الأكراد يوم الخميس "14 يناير " .



وقال البيان إن 12 مسلحا كرديا قتلوا في بلدة الجزيرة بجنوب شرق البلاد وخمسة قتلوا في بلدة سيلوبي واثنين قتلا في سور في ديار بكر.



وتصاعدت أعمال العنف في تركيا خاصة في جنوب شرق البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية منذ انهيار وقف لإطلاق النار مدته عامان في يوليو الماضي بين الدولة ومقاتلي حزب العمال الكردستاني الذين يقاتلون منذ ثلاثة عقود من أجل حكم ذاتي للأكراد.