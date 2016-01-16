زعيمة المعارضة في تايوان أول سيدة تحصل على لقب "الرئيس "

زعيمة المعارضة في تايوان تفوز بإنتخابات الرئاسة

أعلنت زعيمة المعارضة التايوانية "تساي إنغ-وين" فوزها في انتخابات الرئاسة، اليوم السبت، لتصبح اول إمرأة في تاريخ البلاد تتولى هذا المنصب .

وقالت إنها ستعمل على الحفاظ على استقرار العلاقات مع الصين التي تزعم أن تايوان جزء من أراضيها.

وأضافت لأنصارها والصحفيين في خطاب الفوز أن الشعب انتخب حكومة تدافع عن سيادة تايوان.

وتابعت أن حزبها كانت لديه اتصالات فعالة بالولايات المتحدة من قبل، وأنها تأمل في أن تستمر تلك الاتصالات.

ودعت تساي إلى حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، وإلى حل سلمي للنزاع.

وتشير نتائج الانتخابات الرئاسية في تايوان إلى تحقيق زعيمة المعارضة وهي استاذه جامعية سابقة لفوز ساحق بعد حصولها على 60% من الأصوات، فيما احتل "أريك شو" مرشح حزب "الكومينتانغ" القومي المركز الثاني بفارق كبير عن تساي

ويفترض أن تحل تساي إينغ-وين البالغة من العمر 59 عاما محل حزب الكومنتانغ الحاكم في تايوان، والذي يطبق منذ نحو عشر سنوات سياسة تقارب مع بكين برعاية الرئيس الحالي ما يينغ-جيو.

وتقود تساي الحزب الديمقراطي التقدمي الرئيسي المعارض والأكثر حذرا تجاه العلاقات مع الصين"

وتنافس على منصب رئاسة البلاد ثلاثة مرشحين هم، أريك شو، عن حزب "الكومينتانغ" القومي الحاكم، وتساي إنغ وين، عن الحزب "التقدمي الديمقراطي"، وجيمس سونغ، عن حزب "الشعب أولا".

وكانت العلاقات الصينينة التايوانية قد شهدت تطورا ايجابيا بلغ ذروته في أواخر نوفمبر الماضي مع عقد أول قمة بين البلدين منذ الانفصال العنيف بينهما منذ أكثر من 60 عاما.

وتعتبر الصين أن تايوان لا تزال جزءا لا يتجزأ من أراضيها ويمكنها أن تستعيدها بالقوة إذا ما لزم الأمر.

يذكر أن الرئيسين الصيني والتايواني التقيا في سنغافورة في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر من العام المنصرم في قمة تاريخية هي الأولى منذ انفصال تايوان عن الصين القارية قبل 66 عاما إثر حرب أهلية.

