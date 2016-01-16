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جون ويليامز مرشح للمرة الخمسين

16/1/2016

وليامز نال خمس جوائز أوسكار (أرشيف)

للمرة الخمسين خلال مشواره الفني, رشحت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المؤلف الموسيقي جون ويليامز لنيل جائزة أوسكار للموسيقى التصويرية, عن فيلم "ستار وورز: ذا فورس أويكنز".

وأعلنت الأكاديمية التي تقدم جوائز الأوسكار أن ويليامز البالغ من العمر 83 عاما مرشح  في فئة الأوسكار لأفضل موسيقى تصويرية. وتضم قائمة الأفلام المرشحة أيضا في هذه الفئة " ذا هيتفول ايت " و " بريدج أوف سبايز " و" كارول " و "سيكاريو". وكان وليامز نال خمس جوائز أوسكار، إحداها عن الجزء الأول من سلسلة «ستار وورز» في عام 1977.

أما الأخرى فكانت عن افلام "فيدلر اون ذي روف" و "جوز" و "اي تي" و "شينلدرز ليست". والافلام الثلاثة الأخيرة من إخراج ستيفن سبيلبرغ.

ومعروف عن وليامز الذي عمل على كل أفلام سبيلبرغ تقريباً، شغفه بالموسيقى الـ "نيو-رومانسية" على طريقة الموسيقي الألماني ريتشارد فاغنر, وهي تتناقض مع ما تقدمه غالبية المؤلفين المعاصرين.

ويتنافس وليامز في هذه الفئة مع مؤلفين موسيقيين معروفين. فقد نال توماس نيومان ترشيحه الثالث عشر للفوز بجائزة اوسكار عن فيلم "جسر الجواسيس"، وهو أول فيلم منذ ثلاثين عاماً لم يستعن فيه سبيلبرغ بوليامز، بعدما تخلى هذا الأخير عن المهمة بسبب مشاكل صحية تعافى منها.

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