ترشيح فيلم "ذيب" الأردني للأوسكار

فيلم ذيب يقود السينما الأردنية للعالمية

أعلنت أكاديمية الفنون وعلوم السينما التي تمنح تلك جوائز الأوسكار ترشيح فيلم "ذيب" للمخرج الأردني ناجي أبو نوار في فئة أفضل فيلم أجنبي ضمن الجوائز التي ستوزع في 28 فبراير المقبل.

ويأتي هذا الترشيح بعد أن حصد فيلم "ذيب" جائزة أفضل فيلم من العالم العربي، وجائزة لجنة النقاد من مهرجان أبوظبي السينمائي 2014، وشهادة تقدير من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2014.

ويحكي الفيلم قصة أخوين بدويين أحدهما يدعى ذيب والآخر حسين، يضطران لترك مضارب قبيلتهما في رحلة في قلب الصحراء مع بدايات الثورة العربية الكبرى، ليقود ذيب شقيقه إلى النجاة من مخاطر الرحلة الشاقة، التي يتعلم خلالها كيف يواجه الخيانة والتردد، ليصل إلى مرحلة النضج والرجولة المبكرة.

وقد عبر الكاتب والمخرج ناجي أبو نوار، عن فرحته بالترشيح قائلا "فرحة غامرة لدى الجميع في الأردن في هذه اللحظة التاريخية لفيلمنا ولبلدنا". وأضاف "نحن نقيم احتفالا ضخما بهذه المناسبة، وممتنون لمنحنا هذا الشرف".

ويتنافس الفيلم الأردني مع أربعة أفلام أخرى، هي "إمبرايس أوف ذي سربنت" من كولومبيا، و"سان أوف شول" من المجر والذي فاز بجائزة أفضل فيلم أجنبي في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب في بيفرلي هيلز مساء الأحد، وفيلم "ايه وور" من الدنمارك، و"مستانغ" من فرنسا.