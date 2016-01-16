بالفيديو… ترامب يهاجم كلينتون بفيلم سينمائي

استغل المرشح المحتمل للحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، فيلما سينمائيا للهجوم على منافسته المرشحة المحتملة للحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون.

واستأجر ترامب دار عرض سينمائية لعرض فيلم مجاني عن أحداث الهجوم على السفارة الأمريكية في بنغازي عام 2012، إبان فترة تولي كلينتون لوزارة الخارجية.

وفتحت الدار في مدينة أوربانديل بولاية أياوا أبوابها لؤيدي المرشح الجمهوري مجانا لعرض فيلم " 13 ساعة: جنود بنغازي السريون".

ويحاول الجمهوريون في الكونغرس منذ تلك الأحداث إنحاء اللائمة على كلينتون.