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اليابان تُبقي على محطة قطار لطالبة واحدة فقط

16/1/2016

أبقت سلطات النقل في اليابان على محطة قطار في منطقة نائية بشمال البلاد بالرغم من انخفاض عدد الركاب إلى واحد فقط، وهي طالبة تستخدم القطار يوميا للذهاب والعودة من مدرستها.

وكانت سلطة السكك الحديدية اليابانية قررت قبل 3 سنوات إغلاق محطة قطار في جزيرة هوكايدو النائية بشمال البلاد، بسبب موقعها البعيد وكلفتها التشغيلية المرتفعة، إلا أنهم عدلوا عن رأيهم بعد أن اكتشفوا أن الطالبة تستخدم القطار يوميا للذهاب إلى مدرستها.

وبحسب موقع "أوديتي سنترال" للغرائب، أجلت السلطات تنفيذ القرار بعد اكتشافها أن طالبة في المرحلة الثانوية تستخدم القطار يومياً للذهاب والعودة من مدرستها، وحددت موعد إغلاقها مع انتهاء دراسة الفتاة المتوقع في آذار/ مارس القادم.

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