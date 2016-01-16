النفط يهبط 6% بفعل زيادة مرتقبة في صادرات إيران

صادرات إيران المرتقبة أطاحت بالأسعار

هوت أسعار النفط العالمية أكثر من 6 بالمئة دافعة خام برنت القياسي العالمي للتراجع عن مستوى 29 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ فبراير شباط 2004 بعد أن أدت خسائر جديدة لسوق الأسهم الصينية واحتمالات زيادة وشيكة في صادرات الخام الإيرانية إلى تزايد المخاوف من استمرار تخمة المعروض لفترة أطول.

وبعد أن أنهت الجلسة السابقة مرتفعة للمرة الأولى في ثماني جلسات هبطت عقود برنت والخام الأمريكي إلى مستويات منخفضة جديدة في 12 عاما موسعة خسائرها منذ بداية العام إلى أكثر من 20 بالمئة في أسوأ أسبوعين في الهبوط منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 .

وحذر محللون من أن الاتجاه التنازلي للنفط لم يصل بعد إلى منتهاه لأن الرفع الوشيك للعقوبات عن إيران يفتح الباب أمام موجة من النفط الجديد.

وأنهت عقود برنت جلسة التداول منخفضة 1.94 دولار أو ما يعادل 6.28 بالمئة لتسجل عند التسوية 28.94 دولار للبرميل بعد أن هوت عند أدنى مستوى لها في الجلسة إلى 28.82 دولار وهو أدنى مستوى منذ فبراير شباط 2004 .

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 1.78 دولار أو 5.71 بالمئة إلي 29.42 دولار للبرميل بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة 29.13 دولار وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2003.