يونيسف: حالات سوء تغذية حاد في مضايا السورية

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) اليوم الجمعة أنها رصدت حالات سوء تغذية حاد بين الأطفال في بلدة مضايا السورية التي دخلتها مساعدات هذا الأسبوع لألاف الأشخاص المحاصرين منذ شهور.



وقالت المنظمة في بيان "يونيسف يمكنها أن تؤكد رصد حالات سوء تغذية حاد بين الأطفال"، بعد أن دخلت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر البلدة يومي الاثنين والخميس لتوصيل مساعدات للمرة الأولى منذ أكتوبر/تشرين الأول .



وأبلغت جماعات رصد وأطباء محليون ووكالات إغاثة محلية عن عشرات من حالات الوفاة بسبب الجوع في مضايا التي تحاصرها قوات موالية للحكومة السورية.



وقالت يونيسف إن من بين 25 طفلا دون سن الخامسة فحصهم العاملون بها ومنظمة الصحة العالمية ظهرت أعراض سوء تغذية "متوسطة إلى حادة" على 22 منهم.



وأضافت أن موظفيها شهدوا وفاة فتى في السادسة عشرة من عمره كان يعاني من سوء تغذية حاد.



وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون قال أمس الخميس إن الأطراف المتحاربة في سوريا خاصة الحكومة السورية ترتكب "أعمالا وحشية"، وأدان استخدام التجويع كسلاح في الصراع الدائر منذ نحو خمس سنوات.



وتقول الأمم المتحدة إن قرابة 450 ألف شخص محاصرون في نحو 15 منطقة في أجزاء مختلفة من سوريا، بينها مناطق تسيطر عليها الحكومة، أو تنظيم الدولة الإسلامية، أو جماعات مسلحة أخرى.

* مرفق فيديو أرشيفي لنافذة تفاعلية حول دخول المساعدات الإنسانية لمضايا