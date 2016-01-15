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وضع قائمة حمراء لمكافحة الاتجار بالمقتنيات المهربة من العراق

15/1/2016
 وزيرة  الدولة الألمانية لشؤن الثقافة مونيكا جوترز

وضع المجلس الدولي للمتاحف قائمة  حمراء لمكافحة الاتجار بالمقتنيات الأثرية المهربة من العراق، مشيرا إلى أن هذه القائمة موجهة على وجه الخصوص لسلطات الجمارك والسلطات المختصة بالملاحقة الجنائية، بالاضافة إلى المتاحف وهواة جمع المقتنيات الفنية  والتجار والسائحين.

وطالب ممثلو المجلس  بتطبيق القانون الذي اقترحته وزيرة  الدولة الألمانية للشؤون الثقافية "مونيكا جوترز" لحماية المقتنيات  الأثرية في أسرع وقت ممكن، والذي يهدف إلى الترسيخ القانوني للقائمة الحمراء.

وقالت جوترز "الاشتباه وحده في إمكانية أن تكون ألمانيا محورا لتهريب  مقتنيات مسروقة أمر لا يتفق مع صورتنا التي نستدعيها بكثرة كأمة  حضارية".

وأتاحت مؤسسة الإرث الحضاري البروسي النسخة الألمانية للقائمة التي  تتضمن المقتنيات  الأثرية التي يكثر تهريبها، والتي تحتاج إلى فحص دقيق.

وقال رئيس المؤسسة  "هيرمان براتسينجر"  خلال عرض القائمة إن تهريب المقتنيات الأثرية المسروقة من العراق وسوريا على وجه الخصوص زاد بصورة  كبيرة،  مضيفا "على الغرب ألا يشارك في ذلك عبر دعم نظام داعش الإرهابي  بطريقة غير مباشرة".

وقال السفير العراقي في برلين حسين الخطيب "إننا بحاجة إلى المساعدة من  دول مثل ألمانيا".

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