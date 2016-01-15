نتنياهو يصف دعوة السويد بالتحقيق مع إسرائيل بالـ"غبية"

رئيس الوزراء الإسرائبيلي نتنياهو

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقادات لاذعة للسويد ووصف دعوتها للتحقيق مع إسرائيل بأنه أمر "شائن وغبي وغير أخلاقي" ، وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يتعامل مع إسرائيل بمعايير مزدوجة .

وأضاف نتنياهو أمام تجمع للصحفيين الأجانب "هناك ميل طبيعي داخل مؤسسة الاتحاد الأوروبي للتعامل مع إسرائيل بطرق لا تستخدم مع دول أخرى."

وأشار نتنياهو إلى أن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في حاجة "لإعادة ضبط"، مضيفا أن إسرائيل على خلاف مع الاتحاد الأوروبي بشأن قراره بضرورة وضع ملصقات على الصادرات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وأوضح نتنياهو أن إسرائيل علقت الاتصالات في نوفمبر الماضي مع هيئات الاتحاد الأوروبي المشاركة في جهود السلام مع الفلسطينيين، وفي الوقت نفسه قال نتنياهو إن العلاقات الثنائية مع كل دول الاتحاد تقريبا قوية.

وتدهورت العلاقات مع السويد منذ اعترافها بدولة فلسطينية العام الماضي، وهاجم نتنياهو دعوة وزيرة خارجية السويد للتحقيق فيما إذا كانت القوات الإسرائيلية ارتكبت عمليات قتل خارج إطار القانون بحق فلسطينيين.

واتهمت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إسرائيل باستخدام القوة المفرطة لقمع تصاعد الهجمات التي أثارت المخاوف من مواجهة أوسع نطاقا بعد عقد من انحسار آخر انتفاضة فلسطينية.