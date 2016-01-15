منهيا أربعة أيام من الخسائر.. سعر الذهب يرتفع 2 بالمئة

أسعار الذهب العالمية ترتفع 2 بالمئة – أرشيف

صعدت أسعار الذهب بنحو 2 بالمئة اثناء تعاملات (الجمعة) بعدما مني بخسائر في أربع جلسات سابقة مع هبوط أسواق الأسهم العالمية وتراجع الدولار مما دفع المستثمرين لشراء الاصول المنخفضة المخاطر.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 1097.20 دولار للأوقية، كان الذهب قد بلغ أعلى مستوياته في شهرين عند 1112 دولارا للأوقية الأسبوع الماضي مع تقلب الأسهم الصينية الذي قوض شهية المستثمرين للمخاطرة.

لكن التداولات تراجعت منذ ذلك الحين في ظل توقعات لزيادات جديدة في أسعار الفائدة الأمريكية بما قلص الطلب على الذهب الذي لا يدر فائدة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى إرتفعت الفضة 1 بالمئة إلى 13.95 دولار للاوقية بينما زاد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 490.47 دولار للاوقية متجها نحو تسجيل ثاني انخفاض اسبوعي بعد هبوطه 12 بالمئة الاسبوع الماضي. وصعد البلاتين 0.4 بالمئة الى 833.87 دولار للاوقية.