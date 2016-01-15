البث الحي
منوعات

منهيا أربعة أيام من الخسائر.. سعر الذهب يرتفع 2 بالمئة

15/1/2016

أسعار الذهب العالمية ترتفع 2 بالمئة – أرشيف
 

صعدت أسعار الذهب بنحو 2 بالمئة اثناء تعاملات (الجمعة) بعدما مني بخسائر في أربع جلسات سابقة مع هبوط أسواق الأسهم العالمية وتراجع الدولار مما دفع المستثمرين لشراء الاصول المنخفضة المخاطر. 

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 1097.20 دولار للأوقية، كان الذهب قد بلغ أعلى مستوياته في شهرين عند 1112 دولارا للأوقية الأسبوع الماضي مع تقلب الأسهم الصينية الذي قوض شهية المستثمرين للمخاطرة. 

لكن التداولات تراجعت منذ ذلك الحين في ظل توقعات لزيادات جديدة في أسعار الفائدة الأمريكية بما قلص الطلب على الذهب الذي لا يدر فائدة. 

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى إرتفعت الفضة 1 بالمئة إلى 13.95 دولار للاوقية بينما زاد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 490.47 دولار للاوقية متجها نحو تسجيل ثاني انخفاض اسبوعي بعد هبوطه 12 بالمئة الاسبوع الماضي. وصعد البلاتين 0.4 بالمئة الى 833.87 دولار للاوقية.

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

أمير الكويت يبعث رسالتين لأمير قطر والعاهل السعودي بشأن حل الأزمة الخليجية

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (غيتي)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)