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قطر ترفع أسعار البنزين بالسوق المحلي

15/1/2016

قطر ترفع أسعار البترول 30 % – الجزيرة

أعلنت شركة قطر للوقود رفع أسعار البنزين بما يتراوح بين 30 و35% اعتباراً من اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية عن الشركة أنه جرى تعديل أسعار البنزين بنوعيه لتصبح 1.3 ريال (0.357 دولار) للتر البنزين السوبر, و1.15 ريال (0.304 دولار) للتر البنزين العادي.

ورغم هذا القرار فإن قطر تحتل المركز السادس ضمن قائمة الدول التي تعتبر أسعار الوقود فيها الأرخص في العالم.

وأعلنت البحرين الاثنين الماضي رفع أسعار البنزين بنسبة تزيد عن 50% بعد أن خفضت الدعم الحكومي في وقت سابق من الشهر الجاري عن الديزل والكيروسين في أعقاب خطوات مماثلة قامت بها الدول الخليجية المجاورة، وفق ما نقلت وكالة الأناضول.

وقررت السعودية في ديسمبر/كانون الأول الماضي رفع أسعار البنزين بنسبة 50% في إطار خفض الدعم عن منتجات النفط والكهرباء والماء، بحسب الوكالة ذاتها.

ويأتي تعديل أسعار وقود البنزين في تلك البلدان بسبب انخفاض أسعار النفط الخام منذ منتصف عام 2014 إلى أقل من 35 دولارا، مقارنة مع 120 دولارا خلال العام قبل الماضي، بنسبة هبوط بلغت 70%.

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