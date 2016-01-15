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فيديو.. مقتل 11 وإصابة 20 في انقلاب اتوبيس بكشمير الهندية

15/1/2016

لقي أحد عشر شخصا مصرعهم فيما أصيب أكثر من عشرين آخرين في حاث وقع لأتوبيس كانوا يستقلونه، عندما سقط في واد ضيق في مقاطعة أدهمبور الواقعة في إقليم جامو بكشمير الهندية. 

وأشارت مصادر إلى أن الأتوبيس انزلق عن الطريق قبل أن ينقلب ليسقط بعدها في هذا الوادي الضيق، وأشارت مصادر إلى أن قوات الشرطة والسلطات المحلية سارعت إلى موقع الحادث حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى المحلي في مدينة رامنجار. 

وأشار نائب حاكم الإقليم نيرمال كومار إلى أن مساعدات سوف يتم تقديمها إلى الضحايا ، كما أشار إلى أن سوء حالة الطريق كانت سببا أساسيا فيما يبدو لوقوع هذا الحادث المروع.

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