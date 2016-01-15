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فيديو.. فرنسا تضرب أهدافا لتنظيم الدولة في العراق

15/1/2016

قالت فرنسا إنها ضربت مركزا للاتصالات عن بعد في الموصل يستخدمه تنظيم الدولة.

وأصدر الجيش الفرنسي لقطات لما قال إنها ضربة جوية ضد تنظيم الدولة، في حين قال وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان لتلفزيون (بي.إف.إم) إن "المتشددين" يتراجعون في العراق.

وكانت فرنسا أول دولة تنضم للضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة في العراق. وقد كثفت قصفها الجوي للتنظيم في أماكن منها سوريا منذ هجماته في باريس في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وساهمت بنحو 20 في المئة من ضربات التحالف.

وقال لو دريان أيضا أمس الخميس إن أعضاء التحالف الذي يقاتل تنظيم الدولة وتقوده الولايات المتحدة سيجتمعون في باريس الأسبوع المقبل لتعزيز جهود التصدي للتنظيم.

وأضاف الوزير أنه سيستضيف نظراءه الأمريكي والبريطاني والألماني في باريس الأسبوع المقبل لتعزيز استراتيجية مكافحة التنظيم وبحث خطط مقترحة.

وقال إن التنظيم يتراجع الدولة يتراجع في العراق وإن الطيران الفرنسي نفذ سبع ضربات منذ يوم الاثنين.

وتابع قائلا إن الأمر سيتطلب في إحدى المراحل أن يشن الجيش العراقي وقوات البشمركة الكردية مدعومة بالتحالف معركة استعادة الموصل وهي أكبر مدينة يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق.

وانتقد المسؤولون الفرنسيون هذا الأسبوع الضربات الروسية في سوريا وقال وزير الخارجية لوران فابيوس إن على موسكو أن تتوقف فورا عن قصف المدنيين.

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