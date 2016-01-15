فرنسا: حالة موت سريري و5 إصابات لمتطوعين جربوا دواء

وفاة سريرية و5 مصابين في تجارب لدواء جديد

تعرض شخص واحد لحالة موت سريري بالإضافة لخمسة مصابين آخرين نقلوا لمستشفى بعد مشاركتهم في اختبار لعقار لا يزال في طور التجربة من صنع شركة تصنيع الدواء البرتغالية بيال – وفقا لما أعلنته وزيرة الصحة الفرنسية ماريسول تورين.

وقالت الوزيرة إن العدد الإجمالي للمشاركين في الاختبار كان 90 شخصا تناولوا بعض جرعات من العقار الذي يهدف لعلاج أعراض تتعلق بالحالة المزاجية والقلق بالإضافة للاضطراب الحركي المرتبط بالجهاز العصبي.

وحول الضحايا أضافت الوزيرة أن الرجال الستة وأعمارهم بين 28 و49 عاما كانوا بصحة جيدة حتى تناولوا الدواء عن طريق الفم في عيادة خاصة تتخصص في إجراء مثل هذه الاختبارات، وأشارت إلى أن هذا أمر لا سابق له وأكدت القيام بكل ما يمكن لتفسير ما حدث ، حيث أن الاختبارات بدأت في يوليو تموز الماضي بعدما أجريت بالفعل على الحيوانات وبينها الشمبانزي.