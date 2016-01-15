شاهد: "وازا" آلة موسيقية تعكس التراث السوداني

عندما تحل الأيام الأخيرة من موسم حصاد المحاصيل في منطقة النيل في السودان، يبدأ القرويون في إعداد الـ "وازا" هذه الآلة الموسيقية المميزة التي تصنع من أعواد نبات اليقطين اللينة، والتي يتم إحضارها وإخضاعها لعمليات معينة لزيادة ترطيبها، حتي يمكن الاستفادة منها في العزف لترافق المجموعات الموسيقية والمغنين.

عملية الترطيب تلك لا تخلو من الأهمية حيث أن صانعوا هذه الآلة يقولون إنه إن صناعتها لا تنجح إن كانت عملية الترطيب ليست جيدة، كما يقول الصناع إن عملية اختيار الحجم المناسب لهذه الأعواد عملية مهمة حيث يتحجم الحجم أيضا في نوعية وجودة الصوت المنبعث من هذه الآلة.

كل المجتمعات على اختلافها في الودان تلعب وتعزف على آلة "وازا" بل ويتم أيضا تشكيل مجموعات أوركسترالية لعزف المقطوعات الخاصة بهذه الآلة الشعبية، والعديد يرى أن "وازا" هي المفتاح لفهم الموسيقى في هذه المنطقة.

عازفو آلة الوازا يقولون إنهم يحاولون ضمان استمرارها على قيد الحياة عبر تعليم الأجيال الجديدة، ومنهم من يقوم بتنظيم حلقات دراسية للطلاب الراغبين في تعلم الموسيقى عبر هذه الآلة، حيث يرى العازفون القدامى أن هذه الآلة جزء من التراث القديم ، وهو ما يعمق ضرورة تعليم الأجيال الجديدة التي يقولون أنهم سيقومون بعزف هذه الآلة في يوم ما.