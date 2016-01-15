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شاهد.. مهرجان للأضواء يحول لندن إلى معرض مفتوح

15/1/2016

افتتحت في العاصمة البريطانية لندن، أول دورة من مهرجان الأضواء، في عدد من أحيائها. ولتحاكي لندن بمهرجانها الأول للضوء نسخا من الحدث سبق تنظيمها في مدن مثل سيدني وبرلين وليون الفرنسية.

وشملت عروض الضوء الفنية 30 موقعا في العاصمة لندن، منها شارع أوكسفورد وكينغس كروس، وحول المهرجان الذي يشارك فيه فنانون بريطانيون وأجانب، واجهات عدد من البنايات إلى ما يشبه شاشات فعلية ومتحركة، كما أضيئت عدة مجسمات وسط المدينة.

وتتواصل فعاليات مهرجان الضوء في لندن إلى غاية السابع عشر من يناير الجاري، في حدث يقول المنظمون إنه سيحول المدينة إلى معرض مفتوح.

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