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شاهد.. معاناة النازحين الأيتام بمخيم ضاحية الشهداء السوري

15/1/2016

رصدت  كاميرا الجزيرة مباشر أوضاع  النازحين  الأيتام بمخيم  ضاحية الشهداء في سوريا والذي يحتوي على قرابة 700 كارافان، بالإضافة إلى 66 خيمة في ظل شتاء قارس وبرد مميت.

اشتكى النازحون من البطالة وقلة الوقود المستخدم في عمليات الطهي والتدفئة، مطالبين المنظمات الدولية بعمل ورش صغيرة لتوفير فرص عمل للشباب.

وأشار أحد القائمين على إدارة وتنظيم المخيم إلى بناء مدرسة وملاهي لتفريغ طاقة الأطفال وإنشاء حلقات لتحفيظ القرأن، مشيرا إلى أن هناك داعمين يقدمون الخبز مجانا للمخيم ويتم توزيعه على النازحين  بشكل منتظم.

وأوضح أن أكثر النازحين إلى المخيم من ريف حلب الشمالي والجنوبي وريف حمص بسبب القصف الروسي وقوات النظام السوري.

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