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شاهد .. كيف نستعد للقاء الله ؟

15/1/2016

قال الدكتور أحمد زايد، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بجامعة قطر، إن الاستعداد للقاء الله من أهم الموضوعات التي يحتاجها المسلم في واقعنا الحالي مع ازدياد الانشغال بالدنيا والعمل لها.

وأضاف زايد، خلال لقائه على الجزيرة مباشر عبر نافذة ساعة صباح، أن القرآن احتفل واهتم في مواضع عديدة بتوجيه المسلمين إلى الاستعداد لرحلة الحياة الأخرة في كل وقت وأي مكان، وأن المؤمن في رحمة الله في الدنيا والأخرة، مشيرا إلى أنه ليس من روح الإسلام تصوير الموت على أنه شر يحيق بالإنسان.

وأوضح أن قلب الإنسان لا يتعلق بالدنيا والأخرة في وقت واحد؛ لكن المؤمن غايته لله وحده وهدفه الفوز بحسنة الدنيا ونعيم الأخرة، مضيفا أنه لا تعارض في الإسلام بين ثنائية الدنيا والأخرة؛ ولكنها رحلة متصلة ومرحلة الدنيا المؤقتة تخدم حياة الأخرة الخالدة.

وقال أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية إنه من العبث التعمد في فعل المعصية؛ فبعض الناس يرتكبون المعصية قصدا، ثم يفعلون الحسنات لتكفر عن تلك المعاصي؛ لكن هذا من يعتبر عبثا وجرأة على الله سبحانه.

المصدر : الجزيرة مباشر
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