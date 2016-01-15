شاهد: رواد فضاء يلتقون بعد شهر من عودتهم للأرض

بعد شهر من عودتهم إلى الغلاف الأرضي، التقى أفراد طاقم المحطة الفضائية الدولية الثلاثة في "ستار سيتي" الروسية، وهم الروسي أوليج كونينينكو، من وكالة الفضاء الروسية الاتحادية و كيميا يوي من وكالة الفضاء اليابانية، و مهندس الطيران جيل ليندجرين من وكالة ناسا الأمريكية للفضاء، والذي كانوا قد أكملوا مهمتهم في الفضاء والتي استغرقت 141 يوما ، على متن محطة الفضاء الدولة، وكان الطاقم قد أنجز مهمته بالهبوط في الشمال الشرقي من كازاخستان في الحادي عشر من ديسمبر الماضي.

رائد الفضاء الروسي كونينينكو كان قد أمضي نحو 533 يوما في الفضاء -وفقا لتقديرات وكالة ناسا- فيما تعد تلك الرحلة هي الأولى لرائدي الفضاء الأمريكي والياباني الذي قال إن عملية الهبوط إلى الأرض كانت تتميز بالهدوء والسلاسة.

وتقول ناسا إن مهمة الطاقم شملت رصد الأرض وأبحاث العلوم الفيزيائية والبيولوجية والجزيئية لتعزيز المعرفة وإثبات التكنولوجيات الجديدة التي يمكن استخدامها في الفضاء، ويهدف العمل إلى تمكين البحوث الجديدة والابتكارات التكنولوجية على بعثات استكشاف في الفضاء السحيق.