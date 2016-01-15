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شاهد.. رائدا فضاء يجريان عملية إصلاح لمركبة في الفضاء

15/1/2016

قام رائد الفضاء البريطاني "تيم بيك"  والأمريكي "تيم كوبرا" بعملية إصلاح  مركبة فضاء خارج محطة الفضاء الدولية  الدولية.

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية التي دربت بيك على مهمته في محطة الفضاء  الدولية، إن الرجلين سيقومان باستبدال وحدة طاقة معطوبة وتثبيت صمام  وتعليق وربط أسلاك بالمحطة الفضائية خلال عملية من المقرر أن تستغرق ست ساعات. 

وكان بيك البالغ من العمر  43 عاما قد وصل إلى محطة الفضاء الشهر الماضي بعد وصوله ورائدي فضاء آخرين على متن صاروخ روسي أطلق من مركز بايكونور الفضائي في  كازاخستان.

وخلال مدة بقائه التي تستغرق ستة أشهر، يخطط بيك للمشاركة في أول  ماراثون في الفضاء باستخدام آلة ركض مصممة بشكل خاص للعدو فيما يتعلق   بمحطة الفضاء.

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