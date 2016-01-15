شاهد: احتفال "للرجال فقط" لاستقبال السنة الجديدة في أوكرانيا

في أوكرانيا احتفال "ذكوري" لا يشارك فيه سوى الرجال عمره أكثر من مئة عام، ينجو من الحقبة السوفيتية، ويعود للظهور مرة أخرى، والغريب أنه يأتي احتفالا بالعام الجديد في منتصف يناير.

إحياء لتقاليد قديمة يقوم القرويون في جنوب غرب أوكرانيا بإقامة مهرجان سنوي للاحتفال بالعام الجديد ، ليس في الأول من يناير، إنما في الثالث والرابع عشر من الشهر نفسه ، وتقضي تقاليد المهرجان أن يرتدي المحتفلون أزياء قديمة وأقنعة غريبة ويسيروا بها في طرقات القرية، طلبا للخيرات وطردا للأرواح الشريرة كما يقولون.

السلطات السوفيتية كانت حظرت هذه الاحتفالات في أوكرانيا إلا أن الأوكرانيين ظلوا يحتفلون بها سرا في منازلهم حتى تمكنوا بعد انتهاء الحقبة السوفيتية من إعادة هذه الطقوس للنور مرة أخرى.

قرية كراسنوليسك التي تقع على بعد نحو ستمائة كيلو متر من العاصمة الأوكرانية كييف والتي تستضيف هذا المهرجان والمعروف باسم المالانكا، تضم احتفالات كبيرة يشارك فيها مجموعات من المحتفلين الذي يقومون بارتداء ملابس احتفالية يجوبون بها شوارع أوكرانيا ، إحياء لاحتفال يعود تاريخه إلى نحو مائة عام مضت.

مشاركون يقولون إن الجميع يشاركون في هذه الاحتفالات ، الصغار والكبار كما يعد هذا اليوم عطلة للجميع ، ويؤكدون أن المشاركة تتزايد عاما بعد عام في هذه الاحتفالات ، كما تتنوع الأزياء والأقنعة وتصير أكثر جمالا عن ذي قبل، ويقول المشاركون أيضا إنهم يشاركون في الاحتفالات مع أطفالهم الذين يسيرون في أنحاء المكان و يشاهدون كل مراسم الاحتفال التي تجري في المقاطعة.

احتفال مالانكا والذي يجري في مدينة كراسنوليسك هو الأكثر طرافة وغرابة في آن واحد، لذا فإن هذا الاحتفال هو الأكثر غنى وجمالا وإقبالا من المشاركين في أنحاء أوكرانيا.

يرجع الاحتفال بمهرجان مالانكا إلى القرن التاسع عشر عندما قام أحد حاكم أحد الأقاليم بأمر الفلاحين بارتداء الملابس والأقنعة والقيام بأداء مسرحيات صغيرة هزلية ، وكذلك التجمع في مسيرات تجوب أنحاء هذه البلدة، أما حديثا فإن المحتفلين يقومون بإعداد أدوات الاحتفال إلا أنهم يقومن بشراء البعض الآخر من المحال.