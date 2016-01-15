"شارك غذاؤك"، يوفر الغذاء لآلاف الأطفال السوريين

تطبيق الهاتف الجوال الذي أطلقه برنامج الغذاء العالمي

قال برنامج الغذاء العالمي إن تطبيق الهاتف المحمول ، الذى كان أطلقه قبل شهرين ويحمل اسم (شير ذا ميل) أو شارك في توفير وجبة لهم، لحث المواطنين في جميع أنحاء العالم على التبرع لغذاء أطفال اللاجئين السوريين ، حقق هدفه وقدم ما يكفي لتوفير الأغذية الحيوية لما يصل الى 20 ألف طفل سوري في الأردن لمدة عام.

وقالت المنظمة الأممية ـ في بيان بجنيف ـ إنها من اليوم تدعو ، وعبر التطبيق ومن خلال نقرة واحدة على الهاتف الذكي ، الى مساعدة مجموعة جديدة من الأمهات والأطفال المحتاجين في مدينة حمص السورية .

وأضافت المنظمة أن الهدف من الحملة الجديدة توفير التغذية الجيدة خلال فترة الحمل والرضاعة للأمهات وأطفالهن لمدة عام كامل ، وبما يصل الى ألفين منهم ، وذلك في مركز توزيع عون في حمص ، وحيث سيتلقى هؤلاء قسائم سابقة الدفع لشراء المواد الغذائية الطازجة ، لا سيما وأنها تمثل أمرا حيويا لتحسين التنوع الغذائي ، وبخاصة في الألف يوم الأولى من الحياة وليصل الأطفال الى امكاناتهم العقلية والبدنية كاملة.

وذكر البرنامج أن عدد المستخدمين الذين شاركوا في الحملة الأولى بلغ حوالي 400 ألف شخص ، ووفروا ما يعادل 4 ملايين وجبة ، وحيث كانت المنظمة الدولية قد أعلنت أن التبرع يبدأ من نصف دولار أمريكي.