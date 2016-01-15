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داود أوغلو: المنظمات الإرهابية بتركيا تستهدف المدنيين

15/1/2016

قال رئيس الوزراء التركي  أحمد داود أوغلو إن  ما سماها المنظمات الإرهابية في تركيا تستهدف الأبرياء من المدنيين، والمستشفيات، مشيرا إلى أن 3 "منظمات إرهابية" استهدفت تركيا بشكل  متزامن منذ يوليو/يوليو الماضي، لافتا إلى أنه لا يمكن القبول بمحاولات الإرهابيين فرض سيطرتهم على مدن وقرى تركية.

وأضاف  داودأوغلو، خلال اجتماعه مع مجلس التعليم العالي  باسطنبول، أنه تم تعديل العديد من القوانين في المؤسسات التعليمية، مشيرا إلى أنه سيولى اهتماما لأصحاب الفكر والمبدعين وأساتذة الجامعات.

وأشار إلى أن هناك بعض الأكاديميين وقعوا على بيان عقب التفجيرات الأخيرة التي حدثت داخل البلاد يظهر أن تركيا بها قتل وعنف، لافتا إلى أن الحكومة بذلت قصارى جهدها لحل العراقيل التي تواجه عملية  الأمن والسلام داخل تركيا.

وطالب رئيس الوزراء التركي الأكاديميين  في الهيئات التدريسية بأن يكونوا صادقين مع أنفسهم لتخريج أجيال تعيد بالنفع على المجتمع، وإعطاء الفرصة كاملة أثناء مناقشة رسالة الدكتوراه من باب المساواة والعدل بين المتقدمين.

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