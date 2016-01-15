توقعات بانكماش الاقتصاد الروسي في 2016

الغاز الروسي "أرشيف"

أظهرت مسودة وثيقة لوزارة الاقتصاد الروسية اليوم الجمعة أن الوزارة تتوقع أن ينكمش الاقتصاد في 2016 للعام الثاني على التوالي مع متوسط لسعر النفط قدره 40 دولارا للبرميل.



ووفقا لمسودة الوثيقة فإن التوقعات الاأساسية للوزارة تشير إلى أن الناتج المحلي الاجمالي سينكمش 0.8 بالمئة في 2016 في حين تشير توقعات محافظة إلي هبوط قدره 1.0 بالمئة.



وتتكهن وزارة الاقتصاد حاليا بأن متوسط سعر النفط سيبلغ 40 دولارا للبرميل في التوقعات الأساسية والتوقعات المحافظة.



ومن المتوقع ان يبلغ متوسط سعر الروبل 68.2 مقابل الدولار الأمريكي في التوقعات الاساسية و72.6 في التوقعات المحافظة.

