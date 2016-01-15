تظاهرات مصرية رافضة للانقلاب في أسبوع "الوفاء للثورة"

خرجت تظاهرات اليوم الجمعة في عدة محافظات مصرية رافضة للانقلاب العسكري في جمعة "الوفاء للثورة" والتي دعا إليها التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب.

ففي مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، نظم التحالف الوطني بالاشتراك مع شباب ونساء ضد الانقلاب بالشرقية مسيرة داخل مدينة الصالحية الجديدة ضمن فعاليات أسبوع "الوفاء للثورة" في إطار الاستعداد لتظاهرات 25 يناير القادم .



ورفع المشاركون خلال التظاهرة أعلام مصر وصور الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي، وصور للضحايا والمعتقلين، وشارات رابعة العدوية، ولافتات تحمل شعارات منددة بالبرلمان، وبتردي الأوضاع الاقتصادية، واعتقال الفتيات و التعذيب الممنهج للمعتقلين، كما يصفون.



كما قام المتظاهرون بمدينة أولاد صقر بعمل سلسلة بشرية ضد حكم العسكر منددين بـ "انقطاع التيار الكهربي وأزمة نقص أنابيب الغاز والوقود".

وفي مدينة "أبوحماد" بمحافظة الشرقية خرج المئات في مظاهرة منددين بالبرلمان الجديد الذي بدأ جلساته أخيرا، ومعتبرين أنه مزور، و لا يعبر عن الشعب، على حد قولهم.

وفي حي المعادي بمحافظة القاهرة، خرجت مسيرة من أمام مسجد الفردوس منددة بالانقلاب وبتعذيب المعتقلين مما أدى إلى وفاة عدد منهم تحت التعذيب.



و في بلطيم، خرجت مسيرات ببلطيم المدينة و دسوق وفوه منددة بحكم العسكر، وتطالب باستكمال ثورة يناير وسط اشتباكات بين المتظاهرين والأمن ببلطيم، كما أفاد شهود عيان.

كما خرجت مظاهرات بمحافظات الجيزة و الاسكندرية و الدقهلية و أسيوط و الفيوم و الغربية والقليوبية ودمياط وسوهاج وبني سويف التي نظم فيها وحدها أكثر من 60 فعالية رافضة للانقلاب و حملت في مجملها نفس الشعارات السابق ذكرها.