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بحجاب علوي و تنورة سفلية .. وزيرة تونسية تشعل مواقع التواصل

15/1/2016

بحجاب علوي، وتنورة قصيرة سفلية، تسببت وزيرة الثقافة التونسية الفنانة سنية مبارك  في جدل كبير على مواقع التواصل، وفي الشارع التونسي ، أثناء تأديتها القسم أمام الرئيس التونسي الباجي السبسي كوزير جديدة في حكومة الحبيب الصيد.

الصورة تسبب في تعليقات ساخرة على مواقع التواصل؛ حيث وصفها أحد النشطاء أنها تنمي لحركة النهضة بشقها العلوي، ونداء تونس بتنورتها السفلية، في حين فسّر آخرون المشهد بأنها ارتدت فقط غطاء الرأس حين وضعت يدها على المصحف لأداء القسم الرسمي.
 

واختيرت سنية المبارك لشغل المنصب بعد استقالة أستاذة التاريخ المعاصر اليسارية لطيفة الأخضر.

ولدت سنية مبارك، التي عينت الأربعاء الماضي وزيرة للثقافة والمحافظة على التراث، في التركيبة الجديدة لحكومة الحبيب الصيد، سنة 1969 بصفاقس وهي متزوجة وأم لطفلين.

المصدر : الجزيرة مباشر
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