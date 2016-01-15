بالصور: عرض هيكل عظمي ضخم لديناصور بمتحف بنيويورك

يزاح الستار اليوم الجمعة بمتحف التاريخ الطبيعي في نيويورك بالولايات المتحدة عن هيكل عظمي ضخم لديناصور يفوق حجما 10 أفيلة إفريقية مجتمعة، ويجتذب الكثير من الزوار من مختلف أرجاء العالم.



ويبلغ طول الهيكل 37 مترا ما تعذر معه عرضه في قاعة الحفريات لذا فان جمجمة الهيكل وعنقه ستوضعان عند مدخل المتحف لتكونا أول ما يراه الزائر.



وقال المتحف في بيان إن الديناصور اكتشف حديثاً، ولم يطلق عليه اسم بعد، فيما يصل ارتفاعه إلى ستة أمتار ليلامس سقف المتحف عن عرضه.



يقول علماء الأحياء القديمة إن الديناصور من آكلات العشب، وينتمي لمجموعة تسمى (تايتانوصور) وكان يزن نحو 70 طنا أي ما يعادل عشرة من الفيلة الافريقية.



واكتشف الهيكل العظمي عام 2014 بمنطقة باتاجونيا في الأرجنتين حين كانت الديناصورات تجوب المنطقة قبل نحو 100 مليون عام.