انخفاض العجز التجاري المغربي 18.7% في 2015

قال مكتب الصرف المغربي اليوم الجمعة إن العجز التجاري للبلاد انخفض 18.7 % إلى 152.27 مليار درهم (15.43 مليار دولار) في 2015 مقارنة مع مستواه قبل عام بسبب تراجع تكلفة الواردات وزيادة الصادرات.

وأظهرت البيانات انخفاض قيمة واردات الطاقة 28 بالمئة عن مستواها قبل عام إلى 66.84 مليار درهم.، وانخفضت واردات القمح 32.6 في المئة مع بلوغ المحصول المحلي مستوى قياسيا مرتفعا العام الماضي. ونزل إجمالي قيمة الواردات 5.6 في المئة، بينما ارتفع إجمالي قيمة الصادرات 6.7 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 214.27 مليار درهم ، وهو ما يرجع في الأساس إلى ارتفاع صادرات السيارات وزيادة مبيعات الفوسفات 16.3 بالمئة.

وقال المكتب إن الصادرات شكلت 58.5 في المئة من الواردات للمرة الأولى في عشر سنوات.

وتراجعت إيرادات السياحة 1.4 في المئة إلى 58.51 مليار درهم بينما ارتفعت تحويلات 4.5 مليون مغربي يعيشون بالخارج ثلاثة في المئة إلى 61.75 مليار درهم.

وزادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 6.7 في المئة إلى 39 مليار درهم.