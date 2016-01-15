البث الحي
منوعات

النائب العام السويسري يبحث إعادة أموال "نظام مبارك"

15/1/2016

الرئيس المعزول – حسني مبارك

وصل إلى القاهرة " مايكل لوبير" النائب العام السويسري قادما على رأس وفد  في زيارة تستغرق ثلاثة أيام يبحث خلالها متابعة الأحكام النهائية التي  صدرت ضد عدد من كبار المسئولين  بنظام الرئيس المخلوع  "مبارك" تمهيدا لإعادة أموالهم للحكومة المصرية.  

وقالت مصادر إن الوفد المرافق للنائب العام السويسري يضم سبعة من كبار  المسئولين بالقضاء السويسري حيث سيلتقى الوفد خلال زيارته مع نظيره  المصري وكبار المسئولين لبحث دعم علاقات التعاون بين البلدين في المجال  القضائي. 

كانت سويسرا  جمدت نحو 700 مليون فرنك  سويسري (640 مليون يورو) بعد ثورة 25 يناير 2011، تعود إلى الرئيس المصري المخلوع  حسني مبارك وأبنائه. 

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

أمير الكويت يبعث رسالتين لأمير قطر والعاهل السعودي بشأن حل الأزمة الخليجية

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (غيتي)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)