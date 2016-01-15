النائب العام السويسري يبحث إعادة أموال "نظام مبارك"

الرئيس المعزول – حسني مبارك

وصل إلى القاهرة " مايكل لوبير" النائب العام السويسري قادما على رأس وفد في زيارة تستغرق ثلاثة أيام يبحث خلالها متابعة الأحكام النهائية التي صدرت ضد عدد من كبار المسئولين بنظام الرئيس المخلوع "مبارك" تمهيدا لإعادة أموالهم للحكومة المصرية.

وقالت مصادر إن الوفد المرافق للنائب العام السويسري يضم سبعة من كبار المسئولين بالقضاء السويسري حيث سيلتقى الوفد خلال زيارته مع نظيره المصري وكبار المسئولين لبحث دعم علاقات التعاون بين البلدين في المجال القضائي.

كانت سويسرا جمدت نحو 700 مليون فرنك سويسري (640 مليون يورو) بعد ثورة 25 يناير 2011، تعود إلى الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وأبنائه.