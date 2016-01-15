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العمري يطالب بتخفيف القيود السياسية عن الشباب

15/1/2016

 

طالب الدكتور "علي العمري" الداعية الإسلامي ورئيس منظمة  "فور شباب" العالمية المنظمات الدولية العربية والإسلامية بأن تفتح  المجالات في العمل التطوعي للشباب وتخفف القيود السياسية وأن تعطيهم الفرصة للتعبير عن أراءهم لعدم جزبهم من قبل منظمات إرهابية أو يصابوا بإحباط يقتل طموحهم.

وأضاف العمري خلال لقائه مع "الجزيرة مباشر" أن منظمة  فور شباب قد أجرت دراسة قبل نحو عشرين عاما  كانت النتيجة 1% فقط من الشباب يميلون للانحراف.

وقال العمري  أنه "يصعب في وقتنا الحاضر تأطير الشباب بالنظر لتنوع  اهتماماتهم وتكوينهم" مشيرا إلى أن كثرة بث الصور المأساوية من قبل تنظيم الدولة وغيرها تحول الشباب  لممارسة العنف،  مضيفا  أنه يصعب الحكم الأن على ثورات الربيع العربي كونها بين ثورات وثورات مضادة .

 وطالب الداعية الإسلامي العالم العربي بإعادة النظر في المجالات التي تخص الشباب، مشيرا إلى أن قطر تفوقت على الكيان الصهيوني في مجال التعليم.

كما طالب العمري الحكام العرب بالعمل على مشروع سياسي جماعي والبعد عن الطائفية التي تؤدي إلى القتل والدمار لمواجهة المشروع الإيراني للحد من تدخلها في شأن العالم العربي.

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