الحوت القاتل معرض للانقراض بأوربا بسبب الكيماويات المحظورة

قال علماء أمس الخميس إن الحوت القاتل معرض للانقراض في المناطق الصناعية الكبرى في أوربا بسبب الكيماويات السامة التي صدرت قرارات بحظرها منذ عقود؛ لكنها لا تزال تتسرب الى مياه البحار.



وطالبت الدراسة -التي تضمنت أخذ عينات من ألف من الحوت القاتل والدلافين وخنازير البحر- بتشديد اللوائح التي تحظر تصريف مادة ثنائي الفينول العديد الكلور (بي سي بي) -المستخدمة في صناعة البويات والأدوات الكهربية والبناء- في المسطحات المائية.



وقال بول جيبسون كبير المشرفين على الدراسة من جمعية علوم الحيوان بلندن في مؤتمر صحفي "يبدو المستقبل قاتما … نواجه مخاطر عالية باندثار نوع الحوت القاتل في المناطق الصناعية بأوربا".

وقالت الدراسة، التي شارك فيها علماء من إسبانيا وإيرلندا والبرتغال وسلوفينيا وبريطانيا ، إن تركيز مادة (بي سي بي) في دهون الحوت القاتل في أوربا، وفي الدلافين المخططة والقارورية الأنف من أعلى المستويات المسجلة في العالم.

