الإنسان الأول أقام بالمنطقة القطبية قبل 45 ألف عام

صورة من رويترز للماموث الجليدي

تطرح جيفة متجمدة لـ"ماموث"، و"بري" عثر عليها في سيبيريا ذات ندوب واضحة ناتجة عن إصابات بالرماح أدلة جلية على أن الإنسان الأول عاش في المنطقة القطبية الشمالية خلال فترة أقدم بآلاف السنين مما هو معروف.

و"الماموث" من أبناء عمومة الفيل، وكان أضخم كائن بري في المنطقة.





فقد قال علماء روس أمس الخميس إن جيفة هذا الماموث الذكر انتشلت من جرف بخليج "ينيساي" بالمحيط المتجمد الشمالي وقتله صيادون منذ 45 ألف عام ما يطرح أقدم قرينة على وجود البشر بالمنطقة القطبية الشمالية.

وحتى الآن فان أقدم دليل على وجود الإنسان بالقطب الشمالي يرجع إلى "30 ألف سنة تقريبا"، وذلك حسبما قال فلاديمير بيتولكو كبير الباحثين بمعهد تاريخ الحضارة المادية بالأكاديمية الروسية للعلوم في سان بطرسبرغ.



وقال بيتولكو إن من صمدوا في وجه هذه الظروف شديدة القسوة بالمنطقة القطبية ربما عاشوا على أنشطة الصيد، وجمع الثمار. وكان الماموث يمثل موردا مهما بالنسبة اليهم.