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الإفراج عن شقيق مرسي بعد اعتقاله لساعات

15/1/2016
شقيق د محمد مرسي

اقتحمت قوات الأمن المصرية، منزل د.محمد مرسي بقريته "العدوة" بمحافظة الشرقية، عقب صلاة فجر اليوم الجمعة، واعتقلت شقيقه وآخرين، ثم أفرجت عنه قبيل صلاة الجمعة.

وقد انتشرت قوات الأمن بشكل موسع بشوارع ومداخل القرية بأعداد ضخمة من القوات الشرطية والمدرعات، واقتحمت منازل العديد من رافضي انقلاب 3 يوليو/تموز 2013 على محمد مرسي .

وأفاد شهود عيان من الأهالي بأن أعدادا كبيرة من قوات الأمن مصحوبة بعشرات السيارات والمدرعات اقتحمت قرية العدوة وداهمت بيوت الأهالي، وحطمت أثاثها على قولها . وأضافت ظان القوات اعتقلت كلا من: سعيد مرسي شقيق الدكتور محمد مرسي ، و أفرج عنه لاحقا، صبري إبراهيم زكي، عمر إبراهيم طنطاوي، طالب، أسامة أسعد الجزار، طالب، وسعيد الحسيني ونجله الطالب محمد سعيد الحسيني.. وآخرين.

يشار إلى أن العدوة مسقط رأس الرئيس المعزول محمد مرسي تتظاهر أعداد منها باستمرار  منذ الانقلاب على مرسي أول رئيس مدنى منتخب.

المصدر : الجزيرة مباشر
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